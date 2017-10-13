В сети набирает оборотов очередной скандал, связанный с бизнесом крупного агрария Олега Баматюка.

На этот раз работники агрохолдингов «Олимпекс Агро» и «Агро Вита», принадлежащих Бахматюку, попытались незаконно забрать урожай ООО «Агроволодар». Произошло это при силовой поддержке правоохранителей 16 сентября. Конфликт произошел в селе Лычково Магдалиновского района (Днепропетровский район), и представляет собой коррупционно-рейдерскую схему в агропромышленном комплексе Украины, которую сформировала спецкомиссия Минюста.

Это происшествие не осталось незамеченным, поскольку наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали для структур Евросоюза жалобы пайщиков ООО «Агроволодар» на действия чиновников данного министерства, которые по факту подрывают доверие украинцев к земельной реформе, сообщает FaceNews со ссылкой на «Капитал».

Как удалось выяснить, спецкомиссия Минюста провела заседание по рассмотрению спорных вопросов регистрации имущественных прав, которым признавались недействительными договоры между селянами, которые владеют земельными паями, и ООО «Агроволодар». Эти договоры были заключены в период с ноября 2016-го по февраль 2017-го. Поскольку заседание было проведено в тайном режиме, то договора аренды земли были перерегистрированы в пользу бывших арендаторов из агрохолдинга Бахматюка. То есть у них появилась возможность претендовать на чужой урожай.

В сентябре жители Лычково отстояли свои земли и урожай, из которого они получат плату за аренду своих паев. Но в октябре цепочка незаконной отмены официально оформленных договоров аренды земли в пользу агрохолдингов «Олимпекс Агро» и «Агро Вита» распространилась на другие территории Днепропетровской области. Агропредприятия СВ «Агро-Терра», ООО «Орільскі ниви», фермерские хозяйства «Гайворонський», «Федорик» и «Ткач» попали в число тех, кто пострадал от незаконных действий комиссии Минюста.

Селяне, которые владеют земельными паями, рассказывают, что чиновники рассматривает жалобы с грубым нарушением процедуры. Вместо 60 дней – 6-9 месяцев. И конечно же, все решения комиссия принимает в пользу экс-арендаторов, которые по тем или иным причинам связаны с агропредприятиями Олега Бахматюка.

Владельцы земельных паев в конце прошлой недели буквально с боем прорвались на тайное заседание спецкомиссии Министерства юстиции, потому как охрана не пропускала их в течение двух часов. Речь идет о жителях сел Лычково, Новостепановка, Голубовка, пгт. Перещепино Днепропетровской области, которые заключили новые договора с ООО «Агроволодар». На заседании чиновники снова без участия сторон решали отмену договоров аренды земельных паев.

Происходящее в закрытом режиме люди называют ничем иным как коррупцией или преступлением. Поскольку на закрытое заседание люди таки смогли прорваться, комиссия не смогла вынести решение, как планировала. В итоге лишь пообещала вскоре опубликовать свое решение.

Возмущенным владельцам земельных паев удалось установить контакт с миссией ОБСЕ, которая мониторит ситуацию на Днепропетровщине, и пригласить ее наблюдателей на место рейдерских событий в Лычково.

Во встрече, продолжавшейся около часа, приняли участие с десяток пайщиков и сотрудников едва не пострадавшей от рейдерства агрофирмы, а также ее владелец фермер Василий Кузнецов. Они изложили представителям миссии нюансы и подробности рейдерской схемы, созданной Минюстов, и предоставили документы.

Что интересно, помимо уточняющих вопросов и ознакомления с документами, они настаивали на том, чтобы люди дали субъективную оценку происходящего. В ответ звучали слова «рейдерство», «беззаконие», «правовой беспредел», «феодалы из Министерства юстиции».

«Подогрело» ситуацию то, что вдобавок наблюдателям привели интересный факт: практически сразу же после событий в Лычково замминистра юстиции по вопросам госрегистрации Елена Сукманова, которая курирует работу скандальной министерской комиссии, задекларировала покупку автомобиля Volvo XC90 за 2 миллиона гривен.

Итог встречи с ОБСЕ таков, что ситуация с арендой паев и попыткой рейдерства на Днепропетровщине будет зафиксирована в их отчете. Документ, в свою очередь, будет распространен среди руководящих структур Евросоюза. Тем более что как раз в эти недели миссии ОБСЕ формируют аналитику о том, что или кто в Украине мешает введению цивилизованного рынка земли сельхозназначения.и как указали селяне Лычково, в числе врагов земельной реформы – Минюст и те агроолигархи, которым министерские чиновники явно покровительствуют. В данной ситуации речь об Олеге Бахматюке.