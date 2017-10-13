На фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму около 25 млрд грн, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

«Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам преступной деятельности по манипулированию на фондовой бирже, государственного регулирования рынка ценных бумаг, легализации денежных средств, полученных преступным путем, и фиктивного предпринимательства по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 221-1, ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 205 УК Украины», – говорится в сообщении

По данным ГПУ, установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева, действуя по предварительному сговору, организовали незаконную схему, связанную с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, используют субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и осуществляют финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретенные ценные бумаги, векселя от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и перевод их в наличность.

Отмечается, что полученные ценные бумаги, стоимость которых «искусственно» завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для их дальнейшей легализации.

«Указанные манипуляции также позволяют использовать данные ценные бумаги как инструмент для субъектов реального сектора экономики в противоправных схемах по минимизации налоговой нагрузки и уклонения от уплаты налогов. Таким образом ежемесячно указанной преступной группой реальному сектору экономики реализуются «мусорные» ценные бумаги на общую сумму более 1 млрд грн», – подчеркнули в ведомстве.

По данным ГПУ, в результате преступной деятельности на фондовом рынке Украины в настоящее время обращаются «мусорные» ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд грн.

Сейчас на основании решения следственного судьи в уголовном производстве проводятся следственные действия - обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме по манипулированию на фондовой бирже и легализации денежных средств, полученных преступным путем, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений.