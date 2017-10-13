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Генеральная прокуратура Украины вызывает экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на допрос 17 октября, сообщается на сайте ГПУ.

«Янукович Виктор Федорович, 1950 г.р. в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, вам необходимо явиться «17» октября 2017 в «11» часов «30» мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого», – сказано в повестке.

Напомним, 5 октября Госадвокат экс-президента Виктора Януковича Максим Герасько  отправился в Ростов-на-Дону для встречи с Януковичем, которая должна была стать первой. В связи с поездкой Герасько к своему подзащитному суд по делу о госизмене Януковича был перенесен с 11 на 19 октября.

Однако, по информации пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира, охрана не пустила адвоката домой к экс-президенту. 
ForUm

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