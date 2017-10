Вмешательство России в американскую политику распространялось не только через Facebook и Twitter, но и через приложение Pokemon Go. Об этом говорится в расследовании CNN, сообщает Укринформ.

Как сообщается, связанные с Россией структуры использовали Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr и Pokemon Go, и даже контактировали с некоторыми журналистами, пытаясь использовать расовую напряженность и сеять раздор среди американцев.

По информации источника, речь идет о запущенной в социальных сетях кампании под названием Do not Shoot Us («Не стреляйте в нас»), связанной с группой Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Она направлена на привлечение внимания общественности к случаям полицейского произвола в США по отношению к чернокожим после убийства афроамериканца Майкла Брауна в Фергюсон.

В июле 2016 года связан с Do not Shoot Us аккаунт в соцсети Tumblr объявил о проведении конкурса с использованием Pokemon Go. Организаторы кампании призвали пользователей ловить покемонов и заниматься их обучением возле тех мест, где произошли случаи проявления жестокости со стороны полиции по отношению к чернокожим, пишет CNN. Пользователям также предлагали присвоить покемонам имена убитых полицейскими афроамериканцев.

Победителям конкурса организаторы обещали вручить подарочные карты Amazon. В то же время телеканал отметил, что не нашел подтверждения, что кто-нибудь из игроков в Pokemon Go пытался принять участие в данном конкурсе и получил обещанные призы.

Также источник, знакомый с ситуацией, подтвердил CNN, что страница Do not Shoot Us была одной из 470 учетных записей, заблокированных администрацией Facebook.

Сейчас все учетные записи Facebook, Instagram и Twitter, принадлежащих компании, заблокированы.