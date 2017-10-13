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В селе Виноградовка Болградского района Одесской области в результате ДТП погибли три женщины, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села, 1934, 1940 и 1942 г.р. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, другая потерпевшая конура доставлена ​​в больницу, где впоследствии также скончался.

Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину доставили в отделение полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
ForUm

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