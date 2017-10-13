Рост цен на продукты питания в Украине в этом году связан с недостаточным урожаем фруктов и овощей, а также с увеличением продовольственного экспорта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью 5 каналу.

«У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему еще цены поднялись? Ибо мы начали быть страной экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу, за валюту», - сказал он.

Премьер-министр ожидает улучшения ситуации в 2018 году.

«Но важно что сделать? Восстанавливать мощность производства внутри страны. Поэтому, я в 2018 году, что касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году», - сказал он.

Гройсман также отметил, что на рост цен на мясо, в частности повлияла африканская чума свиней, в результате которой сократилось поголовье.

«Но сейчас мы видим уменьшение цены на свинину. А наша задача в 2018 году - создать механизмы накопления мяса в стране, и мы можем это сделать», - сказал Гройсман.

Напомним, в августе в Украине выросли закупочные цены на свинину в живом весе.