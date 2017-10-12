Посольство России в КНДР заявляет, что в Северной Корее издали новый атлас мира, в котором Крым изображен одного цвета с РФ.

«Издательство «Научная энциклопедия» (КНДР) выпустило новый политический Атлас Мира. Обратили внимание на то, что полуостров Крым (стр. 240-242) уже окрашен в российские цвета. Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам», - говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В российском посольстве заявили, что «КНДР официально обозначила свою позицию по данному вопросу при голосовании в ООН и исходит из того, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации». «Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов», – отмечается в сообщении.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.