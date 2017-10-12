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Перерасчет пенсий людям, которые проживают на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, будет произведен до конца 2017 года, сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева. 

«Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше», - отметил Рева.

Он уточнил, что с людьми, которые переехали на подконтрольную территорию, будут некоторые проблемы.

«Потому что для осуществления перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим, найдем механизм, чтобы эти люди не пострадали», - отметил министр, сообщает УНИАН.

Рева добавил, что не знает, как будут пересчитываться пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, поскольку вопрос перерасчета пенсий таким гражданам законом не определен.

«Этот вопрос сегодня законом не определен. Соответственно, как мы будем перечислять пенсии людям, которые живут на неподконтрольной территории, я сегодня вам сказать не могу, по общему правилу подобные перерасчеты делают органы Пенсионного фонда по месту жительства людей. Органов Пенсионного фонда и соответствующей пенсионной базы тех людей, которые живут на неподконтрольной территории, у нас нет. И нет физической и технической возможности это сделать», - отметил министр.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября данный закон  вступил в силу.
ForUm

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