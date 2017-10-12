Центральный банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей, на которой изображен оккупированный Севастополь, сообщается на официальном сайте Центробанка.
«12 октября 2017 года Банк России вводит в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, символы для которых были выбраны по итогам общероссийского голосования», – говорится в сообщении.
«На банкноте номиналом 200 рублей, основной цвет которой – зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне – изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический», – отметили в центробанке.
Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала АР Крым.
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