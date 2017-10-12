Украина получила доступ к логистической электронной базе данных НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

«После утверждения Кабинетом Министров Украины межправительственного Соглашения с Организацией НАТО по поддержке и поставках о партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения (постановление КМУ от 09.08.2017 № 599) и последующим обменом дипломатическими нотами соглашение вступило в силу для Украины, в качестве ассоциированного государства», - говорится в сообщении.

«Это событие стало очередным шагом к углублению сотрудничества между Украиной и Организацией НАТО по поддержке и снабжения», - подчеркнули в Минобороны.

Участие в партнерстве по поддержке совместного управления предметами снабжения предоставит Украине доступ к логистической электронной базе данных НАТО, с помощью которой можно будет:

- осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей Вооруженных сил в материально-технических средствах и участие в соответствующих тендерах НАТО;

- проводить онлайн-закупки широкого спектра материально-технических средств (снаряжение и индивидуальные средства защиты военнослужащего, оборудование полевого лагеря, средства противодействия самодельным взрывным устройствам и разминирования, оптико-электронные приборы, средства связи, запасные части к ВВТ);

- осуществлять оперативный обмен избыточным имуществом между государствами-участниками;

- создавать совместные/многонациональные запасы материально-технических средств.

Сейчас идет проработка вопроса о присоединении Украины к ряду других партнерств Организации НАТО по поддержке и снабжения, что будет способствовать более глубокому интегрированию ВСУ в систему обеспечения материально-техническими средствами государств-членов НАТО.