ПАО «Укрзализныця» в ноябре введет сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню кейтеринговая компания пассажирам предложит широкий выбор блюд, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«И компот! В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню - первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты», - написал в Twitter и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Пассажиры будет иметь возможность предзаказа услуги питания при приобретении билетов. Также смогут приобрести выбранное блюдо непосредственно в поезде.

«Мы предложим нашим пассажирам полноценный ассортимент вкусных и полезных блюд. Это будут салаты, первые, вторые блюда. Вопрос обеспечения питанием в ночных поездах назрел уже давно, но мы не хотим предлагать нашим пассажирам консервы или сухпайки. Поэтому нашли технологии, которые позволяют обеспечить свежесть блюд в течение всего рейса. Наша цель - обеспечить новый формат сервиса», - сообщил Кравцов во время совещания по подготовке к зиме.

Стоимость блюд будет такой, как в учреждениях общественного питания средней ценовой категории.