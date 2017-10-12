также в разделеОбщество
В Раде подготовили законопроект о растаможке авто на еврономерах 11
Рева объяснил, кому оставят спецпенсии 10
Полторак готов уйти в отставку из-за коррупционного скандала 34
Полторак считает, что его зам не сбежит: на него завели три дела в России 24
ГПУ нагрянула с обысками в Нацкомиссию по ценным бумагам 16
«Киевэнерго»: Дата подключения соцобъектов к отоплению не определена 30
С ноября в ночных поездах можно будет купить первые блюда, сендвичи и десерты 18
Украина получила доступ к электронной логистической базе НАТО - 15
Еще двум чиновникам Минобороны сообщено о подозрении в растрате 44
Дело MH17: СБУ вызвала на допрос «Хмурого» и еще 4 россиян 39
Полиция начала расследовать драку, в которой пострадал нардеп Береза 37
Насирову определили дедлайн для изучения дела 21
Задержанным в РФ украинским пограничникам предъявили обвинение 64
Солист Scooter вылетел из жюри немецкого шоу из-за скандала с Крымом 56
Силы в Станице Луганской попытаются развести 18 октября 30
СБУ предупреждает о новой масштабной кибератаке 90
Джамала стала Послом доброй воли ООН 30
Задержанная в Одессе банда подозревается в нападениях в пяти областях 70

Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения так называемого «министра финансов ДНР».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время специального предварительного расследования установлено, что 38-летняя уроженка Донецка в ноябре 2014 г. добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность «министра финансов ДНР».

«Находясь на указанной должности, обвиняемая реализует возложенные на «министерство» функции по финансовому контролю за использованием

«бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов ДНР», за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые «бюджетные учреждения ДНР», в частности «учреждения силового блока», - говорится в сообщении.

Подозреваемая продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности.

В связи с тем, что правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, в отношении нее проводилось специальное досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен в суд для заочного осуждения. Максимальная мера наказания по указанным статьям - до 12 лет заключения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги