Прокуратура Донецкой области направила в суд обвинительный акт для заочного осуждения так называемого «министра финансов ДНР».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время специального предварительного расследования установлено, что 38-летняя уроженка Донецка в ноябре 2014 г. добровольно вступила в ряды террористов и заняла должность «министра финансов ДНР».

«Находясь на указанной должности, обвиняемая реализует возложенные на «министерство» функции по финансовому контролю за использованием

«бюджетных средств, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов ДНР», за счет которых, в свою очередь, финансируются так называемые «бюджетные учреждения ДНР», в частности «учреждения силового блока», - говорится в сообщении.

Подозреваемая продолжает работать на террористов, обеспечивая своими действиями финансирование террористической деятельности.

В связи с тем, что правонарушительница находится на временно неподконтрольной территории, в отношении нее проводилось специальное досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен в суд для заочного осуждения. Максимальная мера наказания по указанным статьям - до 12 лет заключения.