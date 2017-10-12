По факту конфликта и драки между болельщиками на стадионе «Днепр-Арена» возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В соответствии со ст. 15 Закона Украины «Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей» организатор футбольного матча, оператор спортивного сооружения и футбольный клуб несут ответственность за обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории спортивного сооружения, его трибунах, а органы Национальной полиции – на территории, прилегающей к спортивному сооружению, на путях эвакуации и в общественных местах населенного пункта, в котором проводится футбольный матч, если другого не требует соревновательный или ход событий во время его проведения.

Напомним, 11 октября около 20:00 на стадионе «Днепр-Арена» во время футбольного матча между командами «Днепр» и «Днепр-1» между болельщиками возник конфликт и драка, в ходе которого пострадал нардеп Юрий Береза.