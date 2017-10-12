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11 октября. Картина дня 50

Вокалист немецкой группы Scooter Эйч Пи Бакстер выбыл из состава жюри немецкого телешоу после протестов украинской стороны в связи с посещением музыкантом оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Празднует эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер H.P.Baxxter со «Скутера» вылетел из жюри #DSDS!» - написал он в Twitter.

 


 

Напомним, прокуратура открыла дело по факту визита Scooter на оккупированный полуостров 4 августа. За нарушение законодательства Украины музыкантам грозит до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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