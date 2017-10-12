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11 октября. Картина дня 50

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новой волны масштабной кибератаки на государственные структуры и частные компании.

По информации спецслужбы, целями злоумышленников определены крупные государственные и частные компании. Основная цель – нарушить штатное функционирование информационных систем, что может дестабилизировать ситуацию в стране.

Специалисты СБУ получили данные, что атака может быть осуществлена ​​с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения. Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, проведенной в июне 2017 года.

Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- обновить сигнатуры антивирусного ПО на серверах и рабочих станциях;

- осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании;

- обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в т.ч. OS Windows всех без исключения версий.

Напомним, 27 июня неизвестный вирус атаковал украинские банки, государственные и коммерческие предприятия.

В СБУ заявили, что поражение компьютерных сетей в Украине произошло с помощью ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя Petya.A.

4 июля сотрудники департамента киберполиции совместно со специалистами СБУ и прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

22 августа специалисты ISSP Labs зафиксировали начало новой волны кибератак с использованием официального сайта компании по разработке комплекса бухгалтерского учета Crystal Finance Millennium.

 

 

 
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