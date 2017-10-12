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Польская полиция задержала вандала, который 30 сентября разрисовал красной краской почетное консульство Украины в Ряшеве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой  на представителя городской полиции Ряшева Адама Шельонга.

Мужчина признал свою вину и готов понести соответствующее наказание.

«Полиция идентифицировала и задержала этого человека в прошлую пятницу (6 октября). Это 35-летний житель Ряшева. Ему предъявлено обвинение по статье относительно призывов к ненависти на национальной почве. Он признал вину и добровольно выразил готовность понести наказание», - сообщил Шеленг.

По его словам, мужчина не смог внятно объяснить мотивы своих действий. В то же время  представитель Ряшевской полиции отметил, что этот человек не связан с какими-либо организациями радикального характера.

За содеянное вандалу грозит наказание до двух лет лишения свободы.

Напомним, на здании консульства вандал написал на польском языке: «Украина - ОУН-УПА», «Waffen SS Galitzien», возле герба Украины нарисовал виселицу и надпись Raus (на нем. языке – «вон»), свастику и надпись на русском «нет».

После совершения преступления посольство Украины в Варшаве направило в МИД Польши ноту, в которой, в частности, попросило польские власти гарантировать безопасность всем украинским консульским учреждениям в Польше.
ForUm

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