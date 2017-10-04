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Посольство Украины в Польше направило ноту Министерству иностранных дел Польши в связи с нанесением неизвестными антиукраинских надписей на здании украинского консульства в польском Жешуве. Об этом  сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Мы уже направили ноту в МИД Польши. Я разговаривал (об этом инциденте) с заместителем министра иностранных дел», - сказал Дещица, сообщают Українські Новини.

Он подтвердил, что местная полиция на месте проводит расследование.

Напомним, в городе Жешув на юге Польши вандалы разрисовали почетное консульство Украины, оставив изображение свастики и надписи об ОУН-УПА. 

 
ForUm

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