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В городе Жешув на юге Польши вандалы разрисовали почетное консульство Украины, оставив изображение свастики и надписи об ОУН-УПА. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на местное издание Rzeszow-news.

Люди, которые живут вблизи места происшествия, видели, как неизвестный мужчина примерно 30 лет в субботу вечером разрисовывал почетное консульство Украины.  

На здании консульства осталась надпись на польском языке: «Украина - ОУН-УПА», «Waffen SS Galitzien», у герба Украины нарисовали виселицу и надпись Raus («убирайтесь», - перевод с немецкого), свастику и надпись на русском «нет».

Сотрудница консульства после происшествия приехала на место события и вызвала полицию. Сейчас правоохранители проводят расследование по статье 256 уголовного кодекса Польши, в которой говорится о подстрекании к межнациональной ненависти, заявил пресс-секретарь полиции Жешува Адам Шельонг. Никто не был задержан.

Как сообщалось, в Польше владелец супермаркета повесил табличку о  проверке украинцев на кассе.
ForUm

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