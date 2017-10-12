Служба безопасности Украины за 9 месяцев (январь-сентябрь) текущего года наградила ведомственной наградой «Огнестрельное оружие» 15 гражданских лиц.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.
В течение января-сентября года Служба безопасности Украины вручила 200 единиц ведомственных знаков отличия «Огнестрельное оружие». Из них военнослужащим и сотрудникам СБУ – 166 наград.
Гражданам, не являющимся сотрудниками и военнослужащими СБУ, за этот период вручено 34 награды, из которых 19 – военнослужащим других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины, и 15 – гражданским лицам.
Иностранным гражданам ведомственная награда СБУ «Огнестрельное оружие» в указанный период не вручалась.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время