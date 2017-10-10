Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предлагает запретить пролет БПЛА над военными объектами. Об этом сообщает управление связей с общественностью ВСУ.

«С целью улучшения состояния охраны, обороны и взрывопожаробезопасности на арсеналах, базах, складах Генеральным штабом Вооруженных сил Украины предлагается запретить пролет беспилотных летательных аппаратов над этими военными объектами.

Для этого Генштаб инициирует перед Государственной службой Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации внесение изменений в ряд нормативно-правовых документов», - отмечается в сообщении.

В частности, в Положение об использовании воздушного пространства Украины, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 29.03.2002 № 401 и Методические указания по выполнению требований пункта 83 Положения об использовании воздушного пространства Украины, утвержденных приказом Государственной службы Украины по надзору за обеспечением безопасности авиации от 06.05.2005 № 303.