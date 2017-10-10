Штаб антитеррористической операции отрицает задержание российскими пограничниками украинского военнослужащего Вооруженных сил за нарушение границы в Луганской области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

«Речь идет не о пограничнике, а о военнослужащем ВСУ. Во-вторых, пока проверяем эту информацию», - сказал он.

По его словам, на данный момент штаб АТО опроверг задержание.

Ранее росСМИ заявили о задержании за «нарушение государственной границы из Украины в Россию на луганском направлении» якобы украинского военного.