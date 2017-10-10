Украина намерена завершить программу сотрудничества с Международным валютным фондом в 2018 году и получить очередной транш до конца 2017 года. Об этом в интервью Reuters сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает 112 Украина.

По словам министра финансов, Украина сохраняет приверженность программе помощи МВФ и ожидает, что следующий транш в ее рамках будет выделен до конца 2017 года.

«Могу сказать, что мы ценим наше сотрудничество, мы ценим нашу приверженность программе. Это позиция правительства и премьер-министра. Наша цель – успешно завершить программу в 2018 году», - сказал он.

Также Данилюк отметил, что Украина готова обсуждать любые вопросы, которые возникнут у МВФ по поводу пенсионной реформы, одобренных украинским парламентом на прошлой неделе.

По его словам, все эти вопросы легко решаются.

Как известно, кредитная программа для Украины в размере 17,01 млрд долларов была утверждена МВФ в конце апреля 2014 года, а уже в начале мая был предоставлен первый транш кредита stand by на сумму 3,19 млрд долларов.

В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение Украине 17,5 млрд долларов по 4-летней программе EFF (Extended Fund Facility) вместо программы stand by.

Программа «стенд-бай» была заменена на «механизм расширенного финансирования» в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Первый транш на 5 млрд долларов по ней Украина получила в марте 2015 года, второй - на 1,7 млрд долларов в августе 2015 года, третий - на 1 млрд долларов в сентябре 2016 года, четвертый - на 1 млрд долларов в апреле 2017 года.