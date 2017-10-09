Приказы относительно использования формы в киевских школах утратили свою силу в 2008 году.

Об этом идет речь в приказе №929 директора департамента образования и науки, молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации Елены Фиданян.

«Приказы Главного управления образования Киевской городской государственной администрации от 04.05.2000 №96 «О состоянии выполнения указа президента Украины от 12.06.1996 г. №417 «О школьной форме для учеников средних учреждений образования» и Главного управления образования и науки исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 03.06.2004 №189 «О школьной форме» утратили силу в 2008 году», – отмечается в документе.

В связи с этим директорам школ поручено до 1 декабря провести с органами самоуправления учебных заведений обсуждения относительно целесообразности использования школьной формы и с учетом предложений и решений органов местного самоуправления в случае необходимости подготовить соответствующие изменения в уставные документы учреждений образования.

Согласно приказу, не допускается педработниками нарушение этики общения со школьниками из-за отсутствия школьной формы.