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Народного депутата из фракции «Самопомич» Елену Сотник избрали председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Нашу коллегу Елену Сотник избрали председателем одного из ключевых комитетов ПАСЕ – юридического», - написала она в Facebook.

Украинка возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ 

Геращенко напомнила, что впервые в истории ПАСЕ два члена украинской делегации возглавляют комитеты.

«Владимир Арьев возглавляет комитет свободы слова, теперь Елена Сотник – юридический. Это реально высокое признание профессионализма и авторитета украинской делегации. Гордимся!» - заявила первы-й вице-спикер. 
ForUm

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