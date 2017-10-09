Народного депутата из фракции «Самопомич» Елену Сотник избрали председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
«Нашу коллегу Елену Сотник избрали председателем одного из ключевых комитетов ПАСЕ – юридического», - написала она в Facebook.
Украинка возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ
Геращенко напомнила, что впервые в истории ПАСЕ два члена украинской делегации возглавляют комитеты.
«Владимир Арьев возглавляет комитет свободы слова, теперь Елена Сотник – юридический. Это реально высокое признание профессионализма и авторитета украинской делегации. Гордимся!» - заявила первы-й вице-спикер.
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