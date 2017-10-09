Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в мониторинговой миссии ОБСЕ и рассчитывает на поддержку страны развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом сказал Президент Петр Порошенко, открывая шестое заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Наше стратегическое партнерство находится на очень высоком уровне, так же как и уровень доверия между президентами. И уже не два с половиной, а три часа, которые мы провели на встрече с господином президентом в формате один на один, дают мне все основания для оптимизма в развитии всех сфер нашего двустороннего сотрудничества и многосторонней координации», - сказал Порошенко.

Он поблагодарил Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за твердую позицию поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Очень важно, чтобы мы способствовали восстановлению международного права и координировали наши действия в этом направлении. Мы благодарны нашим турецким партнерам за абсолютно четкую позицию по недопущению нарушений прав человека в оккупированном Крыму и очень четкую позицию поддержки крымскотатарского народа», - подчеркнул Президент Украины.

«Мы были бы очень заинтересованы в увеличении представительства Турции в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы благодарим за очень четкую и хорошо организованную работу специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции. Также в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - отметил Порошенко и сообщил, что этот вопрос также обсуждался сегодня во время переговоров.