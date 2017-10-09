В результате катастрофы Ан-12 в Конго 30 сентября погиб один гражданин Украины. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«ДР Конго официально подтвердили гибель 1 украинского гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным», - написала она.

Беца также подчеркнула, что МИД решает вопрос о репатриации.

Напомним, в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 11 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.



В Вооруженных силах Украины подтвердили гибель трех украинцев при крушении военного самолета в Конго.