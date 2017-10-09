С 9 на 10 октября работа метрополитена будет продлена на один час. Такие меры предусмотрены, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между сборными командами Украины и Хорватии, сообщает пресс-служба метрополитена.

Кроме того, 9 октября с 20:45 до 21:45 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» на выход, а «Площадь Льва Толстого» на вход.

На время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций.