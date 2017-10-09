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Киевская власть обещает с началом отопительного сезона решить вопрос возобновления горячего водоснабжения жилых домов.

Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время брифинга относительно подготовки к отопительному сезону, сообщает Укринформ.

«У нас есть дома и объекты, в которых отсутствует горячее водоснабжение. Связано это с повреждениями сетей горячего водоснабжения или тепловых сетей. «Киевэнерго» работает над их ликвидацией, есть график, который контролируется со стороны города. Вопросов отключения в результате какой-то задолженности нет. Все котельные «Киевэнерго» подключены к газоснабжению, и единственная проблема - это оперативная ликвидация повреждений на теплосетях. Такая работа продолжается, через день у нас происходит штаб при участии всех структур города Киева, на котором мы по каждому адресу выясняем причины, сроки, когда будет ликвидировано то или другое повреждение. И, таким образом, убежден, что с началом отопительного сезона вопрос по горячей воде будет решен 100% по всем домам», - сказал Пантелеев.

По его словам, на данный момент около 1000 домов остаются без горячей воды.

«Есть районы города Киева, в которых аварийность гарячеводных сетей является самой высокой. В частности, это Оболонь, также повышенная поврежденность касается массива «Нивки», «Святошин», часть Соломенского района. Анализируя количество повреждений, ежегодно мы видим негативную тенденцию: на 15% увеличивается поврежденность сетей, то есть за последние два года на 30% количество аварий на тепловых сетей увеличилась», - подчеркнул Пантелеев.

Напомним, сегодня, 9 октября, в Киеве начали подключение детских садов, школ и больниц к централизованному отоплению.
ForUm

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