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Ночь на вторник в Украине ожидается холодной. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

«Ночь на вторник будет холодной, я бы сказала, даже очень холодной. Поэтому +1-6 градусов - такие себе «плюсы», а в Карпатах вероятно до 0-3 градусов мороза. На юге и востоке + 4 + 11 градусов, на побережье морей до 13 градусов», – написала она.

По словам Диденко, дожди вероятны завтра на западе и севере Украины, центральные области - практически без осадков, в южной части и на востоке - разве что кое-где пару капель. Дневная температура воздуха 10 + 14, на юге и востоке до +15, в западных областях + 8 + 12 градусов.

Она также прогнозирует, что в Киеве будет сыро, местами небольшой дождь, ночью холодно, + 4 + 6 градусов, днем ​​+11 +13 градусов.

«В дальнейшем, в течение недели, больше дождей придется на запад и север Украины, температура воздуха - с небольшими колебаниями. А на следующие субботу-воскресенье ощутимо похолодает даже днем», – подытожила она.
ForUm

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