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Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру молодежи и спорта Украины Игорю Жданову, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что комиссией Национального агентства с 1 по 30 августа была проведена плановая проверки в Министерстве молодежи и спорта Украины. Во время проверки были установлены определенные нарушения требований закона Украины «О предотвращении коррупции».

В частности, министерство не подало на согласование в Национальное агентство доработанную антикоррупционную программу Минмолодежьспорта 2017 года; не было сообщено Национальное агентство о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций субъектами декларирования; не были обеспечены условия для сообщений его работниками о нарушении требований закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты и средства электронной связи; при проведении специальных проверок запросы о проверке сведений в отношении лица, претендующего на занятие соответствующей должности, направлялись не во все органы определенные в законе; справки о результатах специальной проверки были составлены без получения информации от всех органов.

В НАПК отметили, что с целью устранения выявленных нарушений агентство требует устранить нарушения требований закона Украины «О предупреждении коррупции», провести в отношении работников Министерства молодежи и спорта Украины служебные расследования с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению требований закона Украины «О предупреждении коррупции» и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Также подчеркивается, что предписание является обязательным к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
ForUm

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