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Национальный банк Украины ограничил работу 6 банков, которые не выполнили требование о докапитализации до 200 млн грн. Об этом Радио «Вести» заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

«Шесть банков не выполнили требование по капиталу, мы с ними работаем. Они сейчас работают в режиме ограничений. Все эти банки завели средства, но у нас много вопросов к источнику происхождения средств», - сказала Рожкова, сообщает Укринформ.

Она также отметила, что сейчас идет проверка этих средств.
ForUm

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