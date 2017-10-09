Национальный банк Украины ограничил работу 6 банков, которые не выполнили требование о докапитализации до 200 млн грн. Об этом Радио «Вести» заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

«Шесть банков не выполнили требование по капиталу, мы с ними работаем. Они сейчас работают в режиме ограничений. Все эти банки завели средства, но у нас много вопросов к источнику происхождения средств», - сказала Рожкова, сообщает Укринформ.

Она также отметила, что сейчас идет проверка этих средств.