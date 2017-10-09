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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией установили и задержали пятерых граждан Украины, причастных к организации незаконной реализации оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

 

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины.

Во время одновременных обысков по месту жительства и временного пребывания членов группировки на территории Киевской и Запорожской областей оперативники спецслужбы изъяли ручной пулемет Калашникова, четыре автомата АКМС и АКС, двенадцать пистолетов различных марок, в том числе револьверы, два пистолета-пулемета, гранату РГД-5 , карабин, глушитель, более 700 патронов различного калибра и большое количество составных частей к огнестрельному оружию.

В рамках уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины злоумышленники задержаны. Продолжаются следственно-оперативные действия.

В Киеве сотрудники СБУ также задержали местного жителя, который наладил подпольное изготовление и переоснащение оружия.

Оперативники изъяли у него два нарезных карабина и три тысячи патронов, более двадцати трех тысяч капсул к патронам, почти тридцать килограммов пороха и специальное орудие для их изготовления.

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства по ст. 263, ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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