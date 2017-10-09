Генеральная прокуратура Украины обратится к Российской Федерации по экстрадиции заказчика убийства бывшего российского депутата Дениса Вороненкова криминального авторитета Владимира Тюрина. Об этом на брифинг сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

«По делу Вороненкова ... один киллер убит на месте, двое арестованы, еще один находится на территории РФ. Опрошено 350 свидетелей, проведено 30 судебных экспертиз», - заявил Луценко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в отношении Тюрина, который находится сейчас в России, будут обращаться за экстрадицией. «Господин Тюрину сообщений в подозрение, по нему будем обращаться за экстрадицией. Он находится на территории РФ. Материалы по делу в целом переданы в Шевченковский райсуд Киева», - добавил Луценко.

Ранее Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был криминальный авторитет Владимир Тюрин.

Напомним, 23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.