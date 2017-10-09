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Сегодня ночью в Оболонском районе столицы трамвай насмерть задавил мужчину, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Сообщение о том, что на улице Иорданской на развороте трамваев на пути лежит мужчина без признаков жизни, поступило в дежурную часть столичной полиции в 4:55. По вызову выехала следственно-оперативная группа», – отметили в главке.

Женщина-водитель сообщила правоохранителям, что ночью выехала, проехала один круг, а по второму увидела человека на путях. На маршруте находился только один транспорт. Правоохранители осмотрели место происшествия и установили, что потерпевший погиб, попав под трамвай. Как это произошло, водитель общественного транспорта не видела. Отмечается, что при мужчине не было ни документов, ни других вещей, которые помогли установить его личность. Поэтому следователи проводят оперативные мероприятия, чтобы узнать анкетные данные потерпевшего и разыскать его родственников.

Уголовное производство начато ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств происшествия.
ForUm

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