Украинцы, имеющие задолженность по оплате за коммунальные услуги, для получения субсидии должны оформить договор реструктуризации долга. Об этом сообщается на странице правительственного портала в Facebook.

«Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если этого не сделано, государство опять же идет навстречу гражданам и позволяет оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для продления субсидии на следующий год (2017-2018 гг.)», – говорится в сообщении.

В Кабмине отметили, что существуют отдельные случаи, когда граждане оспаривают в судебном порядке выставленную предоставляющим услуги сумму задолженности и поэтому отказываются платить соответствующие средства или заключать договор реструктуризации. Правительство пошло навстречу таким семьям: долг за коммунальные услуги, который оспаривается в суде, не влияет на субсидию.

«В ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут ее обжаловать. На основании решения суда об аннулировании долга или до вынесения решения суда размер задолженности обжалуемого решения Комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий, которые работают при органах исполнительной власти на местах, действие жилищной субсидии возобновляется с момента приостановления, то есть с мая 2017 года. Текущая задолженность, то есть неоплаченные коммунальные услуги в марте, мае и июне, не влияет на процесс переназначения жилищных субсидий на новый период. В счет задолженности, накопленной субсидиантом до февраля 2017 года», – говорится в сообщении.