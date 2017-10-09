Сегодня в Стокгольмском арбитраже начинаются слушания по спору НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» относительно условий контракта на покупку газа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Поскольку «Нафтогаз» и «Газпром» не смогли прийти к согласию относительно имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным судом в июне этого года, теперь суд должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения», – отметил он.

Витренко напомнил, что в своем отдельном решении, арбитраж полностью и окончательно отказал «Газпрому» в удовлетворении исковых требований по оплате «Нафтогазом» сумм, начисленных «Газпромом» в соответствии с положением контракта «бери или плати», определил принцип, согласно которому это положение должно быть изменено в будущем, признал право «Нафтогаза» на пересмотре контрактной цены и приведение ее к уровню цен на европейском рынке (определенном хабе) с апреля 2014 года, а также получение от «Газпрома» компенсации за переплату.

«Стороны должны путем переговоров попробовать согласовать изменения в контракт, которые позволили частности: реализовать на будущее (с даты вынесения нового решения арбитража и до окончания контракта в 2019 году) определенный арбитражем принцип относительно положения «бери или плати»; выбрать конкретный тип контракта на определенном арбитражем газовом хабе, к которому сделать индексацию (привязку) в формуле цены (вместо нефтепродуктов), и произвести перерасчет по новой цене (ниже старой цены) с апреля 2014 (определить разницу между тем, сколько заплатил «Нафтогаз» и сколько он должен заплатить по новой цене», – подчеркнул он.

«Неудивительно, что мы не смогли договориться с «Газпромом». Наоборот, было бы странно, если бы мы договорились... Без газпромовского газа мы спокойно обходимся. В наших хранилищах уже достаточно газа для нормального прохождения зимнего периода.

Ничего платить по исковым требованиям «Газпрома» по «бери или плати» нам точно не нужно - это окончательное (хотя и «отдельное») решение арбитража. Напомню, исковые требования «Газпрома» по этому пункту превышали 40 млрд долларов и увеличивались каждый день. Так что и здесь все для нас хорошо. Поэтому мы спокойно относимся к этим слушаниям. И, как всегда, мы тщательно готовились», – отметил Витренко.

По его словам, сейчас установлен предельный срок вынесения решений арбитража как по контракту на покупку-продажу газа, так и по контракту на транзит газа - конец ноября этого года. «По контракту на транзит газа мы в частности требуем привести контракт в соответствие с европейским и украинским энергетическим законодательством, пересмотреть (в том числе ретроспективно) тариф в соответствии с европейскими условиями тарифообразования, а также выплатить нам компенсацию за недополученные доходы от транзита. Речь идет о компенсации от нескольких миллиардов долларов до суммы, значительно превышающей 10 млрд долл. (каждый день сумма увеличивается на недополученные доходы за этот период)», – подытожил Витренко.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 31 мая удовлетворил требование НАК «Нафтогаз Украины» о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку природного газа у российского «Газпрома» с учетом рыночных условий. Также решением арбитража было отменено требование «Газпрома» по контрактному принципу «бери или плати».

«Нафтогаз» намерен увеличить сумму иска к «Газпрому» по транзитному контракту на 5 млрд долларов.