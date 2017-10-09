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Весенняя сессия Парламентской Ассамблеи НАТО в 2020 году пройдет в Киеве.

Об этом сообщила народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко», член украинской делегации на ПА НАТО, проходящего в Бухаресте Ирина Фриз.

«Постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве! Нам предоставили это право в 2020 году», - отметила Фриз, сообщает Укринформ.

По ее словам, это не только проявление поддержки Украины ПА НАТО, это свидетельство тесного сотрудничества Украина - НАТО.

 
ForUm

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