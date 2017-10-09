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Глава каталонской автономии Карлес Пучдемон намерен в ближайшее время провозгласить независимость Каталонии, если испанское правительство не примет предложения о посредничестве.

«Мы открыли двери, мы сказали «да» всем представленным нам возможностям о посредничестве», - заявил Пучдемон в воскресенье, 8 октября, в интервью местному телевидению, сообщает DW.

«Дни идут, и если испанское государство не будет реагировать в позитивном ключе, мы сделаем то, ради чего все и происходило», - добавил каталонский политик.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования. 

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

 
ForUm

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