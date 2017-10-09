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Министр иностранных дел Павел Климкин называет общим вызовом для Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы вопрос территориальной целостности и обвиняет в создании этой проблемы Российскую Федерацию.

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье в Тбилиси после специального заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.

«Мы все стоим перед общим вызовом и, в первую очередь, этот вызов связан с территориальной целостностью и суверенитетом наших стран. Это все делается одной страной - Россией. И, конечно, мы должны вместе противостоять этому вызову. Мы должны работать в этом направлении и вложить усилия», - сказал Климкин, сообщает УНИАН.

Как известно, в столице Грузии в воскресенье состоялось специальное заседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), посвященное 20-летию со дня ее основания.

Участие в заседании приняли главы внешнеполитических ведомств четырех стран-членов Организации - Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы.

 
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