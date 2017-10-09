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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди бойцов АТО нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Прошлые сутки в районе проведения АТО завершились увеличением количества обстрелов позиций украинской армии со стороны боевиков. В основном, враг использовал гранатометы и стрелковое оружие», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером на донецком направлении из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пророссийские наемники били по нашим позициям у Авдеевки, Песок, Майорска, Луганского, шахты Бутовка. Украинские военные огнем жестко подавляли активность противника.

На луганском направлении российско-оккупационные группировки 4 раза и в течение нескольких часов открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, различных видов гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского. Также дважды в гранатометный огонь противника попали наши укрепления неподалеку Трехизбенка, и один раз в районе Новоалександровки и Попасной.

На приморском направлении интенсивность обстрелов вечером несколько уменьшилась. Однако, около 20 часов боевики применяли автоматический гранатомет на подступах к Марьинке.

В штабе подчеркнули, что украинские военные 19 раз огнем заставляли противника соблюдать режим тишины. 
ForUm

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