также в разделеПолитика
Срочные дебаты ПАСЕ по украинскому закону об образовании состоятся 12 октября 18
ПАСЕ проведет срочные дебаты по украинскому закону об образовании 89
Порошенко: Реализация закона по Донбассу обусловлена рядом требований к РФ 101
В 2020 году в Киеве пройдет сессия ПА НАТО 69
Климкин: РФ угрожает суверенитету стран ГУАМ 70
Порошенко подписал закон о пенсионной реформе 123
Посол США в РФ считает приоритетным восстановление суверенитета Украины 101
Закон о реинтеграции Донбасса: в Раде пояснили, кто будет руководить войсками 139
Волкер и Сурков обсудили перемирие на Донбассе 134
Порошенко подписал закон о продлении особого статуса ОРДЛО 961
Венецианская комиссия настаивает на создании в Украине антикоррупционного суда 63
Парубий подписал закон о пенсионной реформе 162
Во Франции заявляют, что Украина подтвердила приверженность «Минску» 57
Генсек Совета Европы призвал соблюдать языковые права нацменьшинств 49
Венгрия не будет выступать против продления санкций в отношении РФ 67
По факту поджога в Раде дымовой шашки завели уголовное дело 52
Медведчук назвал принятие «законов о реинтеграции» Донбасса пирровой победой 133
Кулеба: В Совете Европы положительно оценивают реформу образования 50

Постоянный комитет гражданского измерения безопасности ПА НАТО принял проект резолюции, предусматривающий расширение помощи в сфере стратегических коммуникаций странам-партнерам, в частности Грузии, Молдове и Украине. Об этом сообщила глава делегации ВР в ПА НАТО, нардеп от БПП Ирина Фриз.

«В декларативной части резолюции угрозы в информационной сфере со стороны России стоят рядом с угрозами со стороны Исламского Государства. Страны Альянса пожалуй впервые публично признают, что кампания по дезинформации и подрыву направлена ​​на ослабление и дестабилизацию евро-атлантического сообщества и его интеграционных процессов», - отметила Фриз.

Согласно резолюции, страны-члены НАТО должны разработать и создать спецподразделения во взаимодействии с частными медиа-компаниями с целью постоянного мониторинга появления фейковых новостей, враждебной пропаганды и противодействия им с помощью фактов, сообщает УНИАН.

«Документ предусматривает ревизию площадок институтов НАТО и вооруженных сил стран-членов в соцсетях с целью повышения уровня стратегических коммуникаций. Обеспечить обмен опытом по защите избирательных кампаний, политических партий и избирательных комиссий от кибератак, акцентировать внимание на важности проверки фактов, независимой расследовательской журналистики», - отметила глава делегации ВР в ПА НАТО.

Также резолюция предусматривает продление ограничительных мер в отношении онлайн-активности террористов, подрывных и дезинформационных кампаний, включая изъятие екстремистского контента в сотрудничестве с частными медиа по введению международных санкций в отношении лиц, привлеченных Россией к «милитаризации» информационного пространства.

«Предполагается поощрение медиа-компаний и соцсетей в ограничении незаконного контента, развитии «анти-троллингового» софта и программного обеспечения по проверке фактов, а также адаптации алгоритмов с целью усиления профессиональной журналистики и защиты пользователей соцсетей от онлайн-преследования», - отметила Фриз.

По словам нардепа, резолюция может быть принята 9 октября на сессии ПА НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

134
Теги