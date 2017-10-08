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Вчера, 7 октября, около в 21:10 в Николаевской области на 150 км железнодорожного перегона «Новополтавка-Новый Буг» Херсонской дирекции железнодорожных перевозок произошел пожар в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев-Киев, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

Отмечается, что на место выезжали пожарно-спасательные отделения 7 и 20 государственных пожарно-спасательных частей. До прибытия оперативно-спасательных подразделений пассажирские вагоны были отцеплены и локомотив отогнан на безопасное расстояние.

Начальником поезда организовано тушение пожара первичными средствами пожаротушения. Совместными усилиями в 21:58 пожар удалось локализовать и в 22:20 полностью ликвидировать на площади 9 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

В 23:05 проведена замена локомотива и восстановлено движение поезда.

К тушению привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

 
ForUm

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