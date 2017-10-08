Следователи Службы безопасности Украины выписали уведомление о подозрении руководителю российской частной военной компании «Вагнера» Дмитрию Уткину.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге для прессы, сообщает пресс-центр СБУ.

По его словам, в понедельник, 9 октября, сообщение будет передано Генеральной прокуратуре Украины. «Надеемся, что ГПУ нас поддержит», - отметил он.

Напомним, ранее Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.

По информации спецслужбы, наемники «Вагнера» участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.