Следователи Службы безопасности Украины выписали уведомление о подозрении руководителю российской частной военной компании «Вагнера» Дмитрию Уткину.
Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге для прессы, сообщает пресс-центр СБУ.
По его словам, в понедельник, 9 октября, сообщение будет передано Генеральной прокуратуре Украины. «Надеемся, что ГПУ нас поддержит», - отметил он.
Напомним, ранее Грицак заявил, что СБУ установила причастность российской частной военной компании «Вагнера» к вооруженному конфликту на Донбассе и в Сирии.
По информации спецслужбы, наемники «Вагнера» участвовали в уничтожении украинского военного самолета Ил-76 в Луганске, штурмах Луганского аэропорта и города Дебальцево в 2014 году.
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