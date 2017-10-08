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Вчера, 7 октября, в РФ на акциях в поддержку в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в 26 городах было задержано 290 человек, сообщает ОВД-Инфо.. 

62 человека задержаны в Санкт-Петербурге, 57 человек задержаны в Ярославле, 21 — в Краснодаре, 20 — в Липецке. Также есть задержанные в Калининграде, Москве, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени, Якутске.

Одного из задержанных в Краснодаре уже арестовали на трое суток.
Всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске.

 
ForUm

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