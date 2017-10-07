В центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения.
Как сообщает Громадське, активистка вскарабкалась на декоммунизованной памятник «героям Октябрьской революции» и спела вариацию Монро на песню «Happy birthday, Mr. President».
На место происшествия в Мариинский парк возле здания Верховной Рады прибыл патруль полиции.
По данным правоохранителей, действия активистки расцениваются как мелкое хулиганство.
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