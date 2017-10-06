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Украинская сторона заинтересована в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко в ходе встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине Томасом Уоффордом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Во время встречи полковник Уоффорд представил начальнику Генерального штаба начальника отдела оборонного сотрудничества при посольстве США в Украине полковника Роберта Питерса.

В ходе переговоров отмечены положительные и интенсивные пути практической реализации двустороннего военного сотрудничества Вооруженных сил Украины и США, реформирование ВСУ в контексте предоставления Украине материально-технической и консультационной помощи от правительства США.

Стороны выразили убеждение в интенсификации двустороннего сотрудничества в военной сфере между двумя странами и в дальнейшем.

«Вооруженные силы Украины демонстрируют прогресс в реформировании и переходе на стандарты НАТО благодаря консультативно-совещательной помощи, которую оказывают американские советники, а также подготовке личного состава подразделений при участии американских инструкторов», - отметил Муженко.

Отдельно глава Генерального штаба ВСУ подчеркнул заинтересованность украинской стороны в привлечении американских специалистов к мероприятиям по усилению безопасности арсеналов, баз и складов.
ForUm

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