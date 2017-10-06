В посольстве Франции в Украине напомнили о договоренности лидеров «нормандского формата» ввести особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в два этапа. Об этом сообщили в посольстве Франции в Украине. В частности, Франция приветствует сегодняшнее принятие Верховной Радой Украины закона, которым продлен особый статус Донбасса, предусмотренный законом от 16 сентября 2014 года.

По мнению французских дипломатов, принятие этого закона подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию конфликта в рамках Минских соглашений. «Минские договоренности от 5 и 19 сентября 2014 с дополнениями от 12 февраля 2015 в виде «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» под эгидой глав государств и правительств стран «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, Россия) направлены на восстановление территориальной целостности Украины одновременно с процессом децентрализации», - говорится в сообщении.

«В этих рамках на Парижском саммите «нормандского формата» 2 октября 2015 было договорено, что особый автономный статус будет введен в действие в два этапа: на временной основе в день проведения местных выборов на территориях, находящихся на этот день под контролем сепаратистов; затем - на постоянной основе после признания соответствия этих выборов международным стандартам и украинскому законодательству со стороны Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ», - подчеркнули в посольстве, сообщает УНИАН.

Также сказано, что Франция и Германия продолжают свои посреднические усилия в рамках «нормандского формата» в целях устойчивого разрешения конфликта.

Напомним, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 народных депутатов.

В тот же день глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Кроме того, Верховная Рада поддержала за основу законопроект о реинтеграции Донбасса – официально №7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», исключив из него упоминание о минских договоренностях.