В течение 2017 военнослужащими Вооруженных сил Украины зафиксировано 72 случая применения БПЛА в районах расположения воинских частей, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что были задержаны 26 человек, которые управляли беспилотными летательными аппаратами. В отдельных случаях для сбивания данных аппаратов применялось оружие.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает всех владельцев БПЛА не использовать их в районах расположения воинских частей. Это позволит избежать ситуаций, связанных со сбиванием летательных аппаратов и задержанием их операторов.

Напомним, 3 октября сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые запустили квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне.