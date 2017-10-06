Депутаты Киевского городского совета приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, в частности, дополнить его пунктом о создании зоополиции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас возможность создания такой отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами Украины.

«С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждения нападений агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, защищать животных», - отметил автор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов.