также в разделеСтолица
Полиция рассказала свою версию стычек под Радой 58
Киевсовет обязал рестораны печатать меню на украинском языке 50
Вандалу, разгромившему памятные плиты Героям Небесной сотни, грозит 3 года тюрьмы 34
Киевлянам запретят выгул собак и кошек во дворах школ, детсадов и больниц 27
Вандал заявил, что разрушил мемориал Небесной сотни, чтобы «закончить войну» 86
Полиция усилила охрану правительственного квартала 93
Активисты: Заправку на Ревуцкого громили представители «Нацкорпуса» и сотни титушек 83
Активисты объяснили, почему разгромили площадку «5.10» 152
В Киеве разбили корову под офисом Балашова 69
В центре Киева вандал разбил памятные плиты в честь Героев Небесной сотни 78
В Киеве задержали корреспондента российского телеканала 99
В Киеве активисты разгромили скандальную АЗС 129
На месте уничтоженных «Икон Революции» появились граффити с Рабиновичем 59
В столице около эко-заправки на Ревуцкого появилась аллея примирения 79
В Киеве злоумышленники отобрали у мужчины сумку с миллионом 46
Киевлянину, подстрелившему охранника метро, грозит пожизненное 47
Полиция взяла центр Киева под усиленную охрану 93
Скандальный Театр на Подоле ввели в эксплуатацию 41

Депутаты Киевского городского совета приняли решение обратиться в Верховную Раду Украины с предложением внести изменения в закон о Национальной полиции, в частности, дополнить его пунктом о создании зоополиции. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Сейчас возможность создания такой отдельной структуры, как зоополиция, не предусмотрена законодательством Украины и требует регламентации нормативно-правовыми актами Украины.

«С целью защиты домашних и бездомных животных от жестокого обращения и предупреждения нападений агрессивных животных на людей, как раз и необходимо создать зоополицию. Отмечу, что соответствующее решение подготовлено в ответ на электронную петицию, которая предлагала создать отдельную службу, защищать животных», - отметил автор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

Соответствующее обращение поддержали 77 депутатов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги