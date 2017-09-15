У Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на 14-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии, отвечая на вопросы участников, как он оценивает реформы направленные на борьбу с коррупцией и какова «дорожная карта» в этом вопросе на следующие 12 месяцев, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что вся судебная реформа, включая конституционную, должна пройти экспертизу в Венецианской Комиссии, Совете ЕС и экспертов ЕС. Президент также выразил надежду, что уже в октябре текущего года будут соответствующие результаты.

Порошенко заявил, что процедура проверки и отбора судей в новый Верховный суд заняла почти полтора года и отметил, что это был долгий и растянутый во времени процесс. Президент подчеркнул, что у нас нет столько времени на создание антикоррупционного суда.

«Причина не в названии учреждения, а в уровне доверия и эффективности органа, рассматривающего антикоррупционные дела», - сказал Порошенко и добавил, что в такой ситуации «мы можем создать антикоррупционную палату уже в следующем месяце». При этом он не исключил возможность создания антикоррупционного суда в ближайшей перспективе в 2019 или в 2020 году.

Президент подчеркнул, что делает все возможное, вместе со своей командой, чтобы создать независимую судебную систему и акцентировал интенсивное и эффективное сотрудничество с международными партнерами в этом направлении.

Напомним, ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Киеве по итогам саммита Украина – ЕС заявил, что Европейский Союз уже не настаивает на создании отдельного антикоррупционного суда в Украине, а согласен на антикоррупционную палату в рамках действующей судебной системы.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что согласие президента ЕК на создание антикоррупционной палаты является следствием целенаправленной дезинформацией в отношении европейских партнеров Украины.